Azerbaijani female judoka bags silver at European Championships

Azerbaijani female judo fighter Aydan Valiyeva has grabbed a silver medal at the Junior European Championships 2021 in Luxembourg, after losing to Russian Irena Khubulova.

She sealed the medal in the 48kg weight category.

The tournament brought together more than 350 fighters from 43 countries.


News.Az 

