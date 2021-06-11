Yandex metrika counter

Azerbaijani female wrestler wins 2021 Poland Open

Azerbaijani female wrestler wins 2021 Poland Open

Azerbaijani female wrestler Mariya Stadnik has won the 2021 Poland Open Wrestling event held in Warsaw.

She secured the gold medal after defeating Ukrainian Oksana Livach in the women’s 50kg final.

Azerbaijani freestyle wrestlers Haji Aliyev (70kg) and Hajimurad Hajiyev (74kg) grabbed bronze medals of the tournament.


