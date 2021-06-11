Azerbaijani female wrestler wins 2021 Poland Open
- 11 Jun 2021 11:44
- 22 Jan 2026 03:37
- 162105
- Sports
- Share https://news.az/news/azerbaijani-female-wrestler-wins-2021-poland-open Copied
Azerbaijani female wrestler Mariya Stadnik has won the 2021 Poland Open Wrestling event held in Warsaw.
She secured the gold medal after defeating Ukrainian Oksana Livach in the women’s 50kg final.
Azerbaijani freestyle wrestlers Haji Aliyev (70kg) and Hajimurad Hajiyev (74kg) grabbed bronze medals of the tournament.