Azerbaijani female wrestlers win five medals in Izmir tournament

Azerbaijani wrestlers have claimed five medals, including two golds at the 20th international tournament among cadet girls commemorating Mahmut Atalay and Yasar Erkan held in Izmir, Turkey.

The gold medals came from Shahane Nazarova (38kg) and Ayshen Yusifova (40kg), according to AzVision.

Sevinj Ahadova (49kg) grabbed a silver medal, while Yasemen Majidli (43kg) and Jale Aliyev (56kg) took bronzes.

