Azerbaijani fighters win three bronzes at Karate1 Premier League - Rotterdam 2018

Azerbaijani fighters have brought home three bronze medals from the Karate1 Premier League - Rotterdam 2018.

The medals came from Rafael Aghayev (75kg), Aykhan Mamayev (84kg) and Firdovsi Farzaliyev (60kg), AzerTag reports.

The tournament brought together 683 karate fighters from 74 countries.

