Azerbaijani FM meets outgoing Tajikistan ambassador

Foreign Minister Elmar Mammadyarov has received ambassador of Tajikistan to Azerbaijan Zohir Saidov over completion of his diplomatic mission.

Ambassador Zohir Saidov thanked for support provided to him in period of his diplomatic activity and said he spared no effort for the development of friendly relations between the two countries, according to the press service for the foreign ministry.

Minister Elmar Mammadyarov wished ambassador Zohir Saidov success in his future activity. 

