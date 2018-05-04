Yandex metrika counter

Azerbaijani FM visiting Bangladesh

Foreign Minister Elmar Mammadyarov is on a working visit to Bangladesh to attend the meeting of the Organization of Islamic Cooperation (OIC).

Azerbaijan's Foreign Minister Elmar Mammadyarov has left for Dhaka to attend the 45th session of the Organization of Islamic Cooperation (OIC) Foreign Ministers to be held on May 5-6, Azerbaijan's Foreign Ministry told News.Az

Elmar Mammadyarov is to deliver a speech and hold a number of bilateral meetings within the framework of the 45th session of the OIC Foreign Ministers Council.

