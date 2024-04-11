Azerbaijani foreign minister heads to Belarus for working visit
- 11 Apr 2024 04:23
- 22 Jan 2026 03:37
- Politics
Azerbaijan’s Foreign Minister Jeyhun Bayramov on Thursday left for Belarus on a working visit, the Foreign Ministry’s press service told News.Az.
As part of the visit, the top Azerbaijani diplomat is scheduled to take part and deliver a speech at a meeting of the CIS Council of Foreign Ministers, which is due to be held on April 12 in Minsk. FM Bayramov will also hold several bilateral meetings during the visit.