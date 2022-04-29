Yandex metrika counter

Azerbaijani grandmaster Mammadyarov defeats Norwegian Magnus Carlsen

  • Sports
  • Share
Azerbaijani grandmaster Mammadyarov defeats Norwegian Magnus Carlsen

Azerbaijani grandmaster Shahriyar Mammadyarov has beaten reigning world champion Norwegian Magnus Carlsen 2.5:0.5 in Round 7 of the Oslo Esports Cup, increasing his points to 11, News.Az reports. 

The $210,000 all-play-all event is being played over seven days at chess24.com’s esports arena in Oslo and is the first online chess tournament of its kind.


News.Az 

Similar news

honor Patriotic War martyrs

Latest News

Archive

Prev Next
Su Mo Tu We Th Fr Sa
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      