Azerbaijani grandmaster Mammadyarov defeats Norwegian Magnus Carlsen
- 29 Apr 2022 10:39
- 22 Jan 2026 03:37
- 172901
- Sports
- Share https://news.az/news/azerbaijani-grandmaster-mammadyarov-defeats-norwegian-magnus-carlsen Copied
Azerbaijani grandmaster Shahriyar Mammadyarov has beaten reigning world champion Norwegian Magnus Carlsen 2.5:0.5 in Round 7 of the Oslo Esports Cup, increasing his points to 11, News.Az reports.
The $210,000 all-play-all event is being played over seven days at chess24.com’s esports arena in Oslo and is the first online chess tournament of its kind.