Azerbaijani grandmaster Mammadyarov listed 9th in FIDE ratings

The International Chess Federation (FIDE) has announced its ratings for February 1, 2022, placing Azerbaijani grandmaster Shahriyar Mammadyarov ninth with 2767 points, News.Az reports. 

Another Azerbaijani grandmaster Teymur Rajabov is listed 14th.

Norwegian Magnus Carlsen tops the ratings followed by French Alireza Firouzja and Chinese Ding Liren.


News.Az 

