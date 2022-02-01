Azerbaijani grandmaster Mammadyarov listed 9th in FIDE ratings
- 01 Feb 2022 10:13
The International Chess Federation (FIDE) has announced its ratings for February 1, 2022, placing Azerbaijani grandmaster Shahriyar Mammadyarov ninth with 2767 points, News.Az reports.
Another Azerbaijani grandmaster Teymur Rajabov is listed 14th.
Norwegian Magnus Carlsen tops the ratings followed by French Alireza Firouzja and Chinese Ding Liren.