Azerbaijani grandmaster Teymur Rajabov to face Armenian rival in Opera Euro Rapid
Azerbaijani grandmaster Teymur Rajabov will lock horns with Armenian Levon Aronian in Day 3 of the Opera Euro Rapid, the 3rd stage of the Meltwater Champions Chess Tour, organized by Play Magnus Group.
Rajabov will also take on Chinese Ding Liren, Norwegian Magnus Carlsen, French Maxime Vachier-Lagrave and American Wesley So. He shares 5-7 places with 5.5 points.
Norwegian Magnus, who's scored 7 after four back-to-back wins yesterday against Hikaru Nakamura, stays in the lead after Day 2 of the Opera Euro Rapid online chess event.