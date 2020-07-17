Yandex metrika counter

Azerbaijani, Hungarian MFs hold meeting in Baku

Delegations of Azerbaijani and Hungarian ministries of foreign affairs are having a meeting in an expanded format, according to the Azerbaijani Foreign Ministry.

Azerbaijan's Minister of Foreign Affairs Jeyhun Bayramov and Hungarian Minister of Foreign Affairs and Trade Péter Szijjártó are heading their respective delegations.

Prior to the expanded meeting Azerbaijani and Hungarian ministers met one-on-one.


