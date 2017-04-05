Azerbaijani judo fighters embark on training camp in Hungary
Azerbaijani judo fighters are on a training camp in Tata, Hungary.
The national squad includes Vugar Shirinli (66kg), Nijat Shikhalizade (66kg), Rustam Orujov (73 kg), Hidayat Heydarov (73 kg), Rufat Ismayılov (81 kg), Mammadali Mehdiyev (90 kg), Tural Safguliyev (90 kg), Elkhan Mammadov (100 kg), Elmar Gasımov (100 kg) and Ushangi Kokauri (+100 kg).
