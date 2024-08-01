Yandex metrika counter

Azerbaijani judoka wins Paris 2024 Olympics gold medal

Azerbaijani judoka wins Paris 2024 Olympics gold medal

Azerbaijani judoka Zelym Kotsoiev won gold medal at Paris 2024 Summer Olympic Games.

Kotsoiev , competing in the 100 kg weight category, defeated Georgian Ilia Sulamanidze in the final.


Azerbaijani judoka Zelym Kotsoiev has reached the final of the Paris 2024 Summer Olympic Games after defeating Uzbek Muzaffarbek Turoboyev with a waza-ari.

He will face Georgian Ilia Sulamanidze in the men’s -100 kg final.

honor Patriotic War martyrs

