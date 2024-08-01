Azerbaijani judoka wins Paris 2024 Olympics gold medal
- 01 Aug 2024 19:57
- 12 Aug 2024 00:41
- 1004295
- Sports
- Share https://news.az/news/azerbaijani-judoka-wins-paris-2024-olympics-gold-medal Copied
Azerbaijani judoka Zelym Kotsoiev won gold medal at Paris 2024 Summer Olympic Games.
***
Azerbaijani judoka Zelym Kotsoiev has reached the final of the Paris 2024 Summer Olympic Games after defeating Uzbek Muzaffarbek Turoboyev with a waza-ari.
He will face Georgian Ilia Sulamanidze in the men’s -100 kg final.