Azerbaijani judoka wins silver at int’l tournament in Paris
- 07 Feb 2022 10:21
- 10 Jul 2024 17:45
- Sports
Azerbaijani judoka Ushangi Kokauri (+100kg) has won a silver medal at Paris Grand Slam 2022 after losing to Mongolian Tsetsentsengel Odkhuu in the final, News.Az reports.
Another Azerbaijan judoka Mammadali Mehdiyev also captured silver in the 90kg weight class.
The tournament brought together 285 judokas from 52 countries.