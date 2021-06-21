Azerbaijani judokas take three medals at Porec Cadet European Cup 2021
- 21 Jun 2021 16:35
- 22 Jan 2026 03:37
- 162450
- Sports
- Share https://news.az/news/azerbaijani-judokas-take-three-medals-at-porec-cadet-european-cup-2021 Copied
Azerbaijani judokas have captured three medals at Porec Cadet European Cup 2021 held in Croatia.
Islam Rahimov bagged a gold medal for Azerbaijan in the -55kg weight class.
Mammadrza Hajizade (73kg) won silver, while Zahir Aghazade (60kg) claimed bronze medal of the tournament.