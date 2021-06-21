Yandex metrika counter

Azerbaijani judokas take three medals at Porec Cadet European Cup 2021

Azerbaijani judokas have captured three medals at Porec Cadet European Cup 2021 held in Croatia.

Islam Rahimov bagged a gold medal for Azerbaijan in the -55kg weight class.

Mammadrza Hajizade (73kg) won silver, while Zahir Aghazade (60kg) claimed bronze medal of the tournament.


