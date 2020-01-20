Azerbaijani karate fighters win 10 medals at Grand Prix Croatia 2020
Young Azerbaijani karate fighters have brought home a clutch of 10 medals, including a gold from the 29th Grand Prix Croatia held in the city of Samobor.
The gold medal came from Murad Hajizade in the +84kg weight category.
The tournament brought together 2047 karate fighters from 24 countries.
