Azerbaijani karate fighters win 10 medals at Grand Prix Croatia 2020

Young Azerbaijani karate fighters have brought home a clutch of 10 medals, including a gold from the 29th Grand Prix Croatia held in the city of Samobor.

The gold medal came from Murad Hajizade in the +84kg weight category.

The tournament brought together 2047 karate fighters from 24 countries.

News.Az


News.Az 

