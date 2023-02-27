Azerbaijani karate fighters win six medals at int’l tournament in UAE
- 27 Feb 2023 04:20
- 22 Jan 2026 03:37
- 182259
- Sports
- Share https://news.az/news/azerbaijani-karate-fighters-win-six-medals-at-intl-tournament-in-uae Copied
Azerbaijani fighters have grabbed six medals, including two golds at the Karate1 Youth League - Fujairah 2023 held in the United Arab Emirates, News.Az reports.
Afghan Tarverdi and Amin Yadigarli bagged gold medals for Azerbaijan.
Nijat Karimli, Rumil Jafarli and female fighter Zeynab Nabiyeva won silvers, while Raul Safaraliyev earned a bronze medal of the tournament.