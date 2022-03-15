Yandex metrika counter

Azerbaijani parliament adopts government’s report for 2021

  • Politics
  • Share
Azerbaijani parliament adopts government’s report for 2021

Azerbaijan’s Prime Minister Ali Asadov on Tuesday presented a report of the Cabinet of Ministers at a parliamentary session.

Following discussions, a majority of lawmakers voted for the document, a correspondent of News.Az reports.

Government members also took part in the parliamentary session.


News.Az 

Similar news

honor Patriotic War martyrs

Latest News

Archive

Prev Next
Su Mo Tu We Th Fr Sa
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      