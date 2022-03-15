Azerbaijani parliament adopts government’s report for 2021
Azerbaijan’s Prime Minister Ali Asadov on Tuesday presented a report of the Cabinet of Ministers at a parliamentary session.
Following discussions, a majority of lawmakers voted for the document, a correspondent of News.Az reports.
Government members also took part in the parliamentary session.