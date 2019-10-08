Azerbaijani Parliament approves Ali Asadov's candidacy for Prime Minister
The Azerbaijani Parliament approved the candidacy of Ali Asadov for the post of Prime Minister, Trend reports.
The appointment of Assistant to the President for Economic Issues, Head of Department Ali Asadov as Prime Minister of Azerbaijan was included in the agenda of the Azerbaijani Parliament on Oct. 8.
