Yandex metrika counter

Azerbaijani Parliament approves Ali Asadov's candidacy for Prime Minister

  • Politics
  • Share
Azerbaijani Parliament approves Ali Asadov's candidacy for Prime Minister

The Azerbaijani Parliament approved the candidacy of Ali Asadov for the post of Prime Minister, Trend reports.

The appointment of Assistant to the President for Economic Issues, Head of Department Ali Asadov as Prime Minister of Azerbaijan was included in the agenda of the Azerbaijani Parliament on Oct. 8.

More to follow...


News.Az 

Similar news

honor Patriotic War martyrs

Latest News

Archive

Prev Next
Su Mo Tu We Th Fr Sa
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      