Azerbaijani parliament speaker embarks on official visit to Montenegro

An Azerbaijani delegation led by Speaker of Milli Majlis Sahiba Gafarova arrived in Montenegro on Thursday for an official visit, News.Az reports. 

The delegation includes head of the working group for interparliamentary relations with Montenegro Igbal Mammadov, MPs Hikmat Mammadov, Agiya Nakhchivanli, Kamaladdin Gafarov, Sevil Mikayilova, head of Parliament’s Administration Farid Hajiyev and other officials.

During the visit, Speaker Gafarova is scheduled to hold several bilateral meetings.


