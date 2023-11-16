Azerbaijani parliament speaker embarks on working visit to Kyrgyzstan
An Azerbaijani parliamentary delegation led by Speaker Sahiba Gafarova on Wednesday headed to Bishkek, Kyrgyzstan for a working visit, News.Az reports.
The delegation will participate in the events of the CIS Interparliamentary Assembly.
The Azerbaijani delegation includes MPs Mikhail Zabelin, Rasim Musabayov, Nizami Safarov, Emin Hajiyev and other officials.