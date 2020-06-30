Yandex metrika counter

Azerbaijani parliament wraps up extraordinary session

Azerbaijan’s Milli Majlis (Parliament) on Tuesday held the last plenary meeting of its extraordinary session.

Seven issues were tabled at the last plenary meeting chaired by Speaker Sahiba Gafarova.

Addressing the last meeting, the speaker praised the parliament’s work and noted that Azerbaijan has passed a long way in the field of parliamentarism

The parliament held 8 plenary meetings during its extraordinary session.


