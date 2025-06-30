Azerbaijani parliamentary speaker embarks on visit to Uzbekistan
Photo: Azerbaijan's Milli Majlis
An Azerbaijani parliamentary delegation led by Speaker Sahiba Gafarova arrived in Uzbekistan for a working visit on Monday.
At Urgench International Airport, Sahiba Gafarova was welcomed by Tanzila Narbaeva, Speaker of the Senate of the Oliy Majlis of Uzbekistan, along with other officials, News.Az reports, citing Azerbaijan's parliament.
During the visit, Speaker Gafarova will participate in the inaugural Uzbekistan-Azerbaijan Inter-Parliamentary Forum in Khiva.