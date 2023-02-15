Azerbaijani premier holds meeting with chairman of Henley & Partners in Dubai
Azerbaijan’s Prime Minister Ali Asadov held a meeting with Chairman of Henley & Partners Christian Kaelin in Dubai, the Cabinet of Ministers of Azerbaijan told News.Az.
PM Asadov is paying a working visit to Dubai to take part in the World Government Summit.