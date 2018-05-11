Yandex metrika counter

Azerbaijani president allocates AZN 3.3M for construction Mehdiabad-Pirshagi motor road

Azerbaijani President Ilham Aliyev has signed an order on additional measures on construction of Mehdiabad-Pirshagi motor road, APA reports.

Upon the order, AZN 3.3 million was allocated from the state budget for 2018 to Azerbaijan's State Motor Road Agency for construction of Mehdiabad-Pirshagi motor road, which connects 3 settlements populated by 21,000 people.

Ministry of Finance is to provide funding. 

