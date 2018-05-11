Azerbaijani president allocates AZN 3.3M for construction Mehdiabad-Pirshagi motor road
- 11 May 2018 16:04
- 29 Jul 2024 15:03
- 131090
- Economics
- Share https://news.az/news/azerbaijani-president-allocates-azn-33m-for-construction-mehdiabad-pirshagi-motor-road Copied
Azerbaijani President Ilham Aliyev has signed an order on additional measures on construction of Mehdiabad-Pirshagi motor road, APA reports.
Upon the order, AZN 3.3 million was allocated from the state budget for 2018 to Azerbaijan's State Motor Road Agency for construction of Mehdiabad-Pirshagi motor road, which connects 3 settlements populated by 21,000 people.
Ministry of Finance is to provide funding.
News.Az