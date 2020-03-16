Azerbaijani president allocates AZN 840,000 for improvement of water supply in Jalilabad

Azerbaijani President Ilham Aliyev has signed an Order to provide funding to improve water supply for irrigation and drinking in six residential areas in Jalilabad district.

Under the presidential Order, Azerbaijan Irrigation and Water Management Open Joint Stock Company is allocated 840,000 manats for digging 12 sub-artesian wells to improve irrigation of cultivable lands and supply of drinking water for nearly 63,410 people in 6 residential areas (Babakhanli, Jafarkhanli, Jalilbabad, Privolnoye, Shilavanga and Uzuntapa) in Jalilabad district.

News.Az