Azerbaijani President arrives in Zagatala

President of Azerbaijan Ilham Aliyev has arrived in Zagatala district on a visit.

The head of state laid flowers at a statue of the national leader in the Heydar Aliyev Park in the city of Zagatala.



Head of Zagatala District Executive Authority Mubariz Ahmadzade informed President Ilham Aliyev about the landscaping work carried out in the Heydar Aliyev Park.

