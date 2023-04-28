Azerbaijani president awards Turkish athletes
- 28 Apr 2023 02:11
- 22 Jan 2026 03:37
- 184132
- Politics
- Share https://news.az/news/azerbaijani-president-awards-turkish-athletes Copied
Azerbaijan’s President Ilham Aliyev signed an order on awarding three Turkish athletes, News.Az reports.
Under the order, Turkish athletes Cansu Bektaş, Gamze Altun and Nuray Güngör, who dedicated their victory at the European Weightlifting Championships in Yerevan to Azerbaijan as a manifestation of the unbreakable fraternal relations between Azerbaijan and Türkiye were awarded Taraggi Medal.