Yandex metrika counter

Azerbaijani president awards Turkish athletes

  • Politics
  • Share
Azerbaijani president awards Turkish athletes

Azerbaijan’s President Ilham Aliyev signed an order on awarding three Turkish athletes, News.Az reports.

Under the order, Turkish athletes Cansu Bektaş, Gamze Altun and Nuray Güngör, who dedicated their victory at the European Weightlifting Championships in Yerevan to Azerbaijan as a manifestation of the unbreakable fraternal relations between Azerbaijan and Türkiye were awarded Taraggi Medal.


News.Az 

Similar news

honor Patriotic War martyrs

Latest News

Archive

Prev Next
Su Mo Tu We Th Fr Sa
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      