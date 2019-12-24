Azerbaijani president receives delegation led by Russian economic development minister
- 24 Dec 2019 12:03
- 22 Jan 2026 03:37
- 144414
- Other
- Share https://news.az/news/azerbaijani-president-receives-delegation-led-by-russian-economic-development-minister Copied
President of the Republic of Azerbaijan Ilham Aliyev has received a delegation led by Minister of Economic Development of the Russian Federation, co-chair of the Azerbaijan-Russia Intergovernmental Commission on Economic Cooperation Maxim Oreshkin.
News.Az