Azerbaijani president receives delegation led by Russian economic development minister

President of the Republic of Azerbaijan Ilham Aliyev has received a delegation led by Minister of Economic Development of the Russian Federation, co-chair of the Azerbaijan-Russia Intergovernmental Commission on Economic Cooperation Maxim Oreshkin.

