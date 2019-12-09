Azerbaijani president receives delegation led by Russian minister of economic development
President of the Republic of Azerbaijan Ilham Aliyev has received a delegation led by Minister of Economic Development of the Russian Federation, co-chair of the Azerbaijan-Russia Intergovernmental Commission on Economic Cooperation Maxim Oreshkin.
