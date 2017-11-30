Yandex metrika counter

Azerbaijani president receives Foreign Ministers of Turkey and Pakistan

The Foreign Ministers of Turkey and Pakistan are visiting Baku.

President Ilham Aliyev has received a delegation led by Turkish Foreign Minister Mevlut Cavusoglu.
 
Cavusoglu will join the trilateral meeting of the Azerbaijani, Turkish and Pakistani foreign ministers. He will also attend the “Heart of Asia” – Istanbul Process (HoA IP) 7th Ministerial Conference in Baku.

Azerbaijani President Ilham Aliyev also received a delegation led by Pakistani Foreign Minister Khawaja Muhammad Asif on Nov.30. 

News.Az 

