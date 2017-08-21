Azerbaijani president receives former heads of states and governments
Azerbaijani president has received former heads of states and governments leaders attending Global Young Leaders Forum.
Azerbaijani President Ilham Aliyev has received Co-chair of Nizami Ganjavi International Center, Latvia’s former president Valdis Zatlers, Bulgaria’s former presidents Rosen Plevneliev and Petar Stoyanov, Croatia’s former president Ivo Josipović, Israel’s former president Dalia Itzik, Bosnia and Herzegovina’s former prime minister Zlatko Lagumdžija and Turkey’s former foreign minister Hikmet Çetin who attend the Global Young Leaders Forum in Baku.
News.Az