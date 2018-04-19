Yandex metrika counter

Azerbaijani president receives NATO delegation and Chief of Russian General Staff

President of Azerbaijan Ilham Aliyev has held two meetings.

President of the Republic of Azerbaijan Ilham Aliyev received a delegation led by NATO’s Supreme Allied Commander Europe (SACEUR) Curtis Scaparrotti.

President of Azerbaijan Ilham Aliyev also received Chief of the Russian General Staff, First Deputy Defense Minister Valery Gerasimov on April 19, the Azerbaijani president’s press service reported.

