Azerbaijani president receives Uzbek delegation

Azerbaijani president has received the Uzbek delegation.
On July 11, President Ilham Aliyev received Chairman of the Committee on Religious Affairs under the Government of the Republic, Artukbek Yusupov, and Uzbekistan's grand mufti, Usmankhan Alimov, the press service for the Azerbaijani president reported.
