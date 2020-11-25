Azerbaijani president signs law renaming Tsakuri village in Khojavend district
25 Nov 2020
Azerbaijani President Ilham Aliyev signed the law renaming Tsakuri village of Khojavend district into Khunerli village on Nov. 25.
In accordance with the law, Tsakuri village within Chiraguz rural administrative-territorial district of Khojavend district is being renamed into Khunerli village.