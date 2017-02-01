Azerbaijani president to visit Iran in early March
Azerbaijani President Ilham Aliyev will pay a visit to Iran in early March, Javad Jahangirzadeh, Iran’s ambassador to Azerbaijan, told reporters in Baku Feb. 1.
“Several bilateral agreements are expected to be signed during President Aliyev’s visit to Iran. Work is underway in this regard,” the diplomat noted.
The ambassador said no preparatory work is being done for a trilateral meeting of the Iranian, Azerbaijani and Russian presidents in Tehran.
