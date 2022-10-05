Edilli was used as concentration camp for Azerbaijani hostages by Armenia - presidential aide
Edilli was used as a concentration camp for Azerbaijani hostages by Armenia, Assistant to the Azerbaijani President, Head of Foreign Policy Affairs Department of the Presidential Administration Hikmat Hajiyev said on Twitter, News.Az reports.
“Mass grave of tortured and killed Azerbaijani militaries by Armenia during the 1st Karabakh war identified in Edilli village. Edilli was used as a concentration camp for Azerbaijani hostages by Armenia. 4000 Azerbaijani militaries/civilians remain missing. Armenia refuses to provide mass grave locations,” Hajiyev tweeted.