Yandex metrika counter

Azerbaijani prime minister arrives in Uzbekistan for official visit

  • Politics
  • Share
Azerbaijani prime minister arrives in Uzbekistan for official visit
Photo: Azerbaijan's Cabinet of Ministers

On June 10, Azerbaijan's Prime Minister Ali Asadov arrived in Uzbekistan for an official visit.

At Tashkent International Airport, Ali Asadov was met by Jamshid Kuchkarov, Deputy Prime Minister of Uzbekistan, along with other officials, News.Az reports, citing the Cabinet of Ministers of Azerbaijan.


News.Az 

Similar news

honor Patriotic War martyrs

Latest News

Archive

Prev Next
Su Mo Tu We Th Fr Sa
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      