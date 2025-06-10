Azerbaijani prime minister arrives in Uzbekistan for official visit
Photo: Azerbaijan's Cabinet of Ministers
On June 10, Azerbaijan's Prime Minister Ali Asadov arrived in Uzbekistan for an official visit.
At Tashkent International Airport, Ali Asadov was met by Jamshid Kuchkarov, Deputy Prime Minister of Uzbekistan, along with other officials, News.Az reports, citing the Cabinet of Ministers of Azerbaijan.