Azerbaijani, Russian foreign ministers meet in Moscow
- 19 May 2023 00:24
- 22 Jan 2026 03:37
- Politics
A meeting between Azerbaijan’s Foreign Minister Jeyhun Bayramov and his Russian counterpart Sergey Lavrov kicked off in Moscow, News.Az reports.
The ministers discussed issues related to bilateral and regional agendas, as well as perspectives of peace efforts between Azerbaijan and Armenia.
FM Bayramov is paying a working visit to Moscow to hold the next rounds of talks with his Russian and Armenian counterparts on the draft peace treaty between Baku and Yerevan.