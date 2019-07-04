Yandex metrika counter

Azerbaijani servicemen take part in military parade in Minsk

A delegation led by Azerbaijani Defense Minister, Colonel General Zakir Hasanov watched a military parade devoted to the 75th anniversary of the liberation of Belarus from the Nazi invaders and the Independence Day, which was held in Minsk on July 3.

Minister Hasanov participated in the parade as a distinguished guest, the Azerbaijani Defense Ministry reported.

The parade squads of Belarusian, Russian and Chinese armies also participated in the military parade.

