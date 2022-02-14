Azerbaijani taekwondo fighter becomes winner of Turkish Open 2022 G2
14 Feb 2022
Azerbaijani taekwondo fighter Radik Isayev has claimed a gold medal at the Turkish Open 2022 G2 held in Antalya.
He secured the medal after beating Russian Mikhail Poduzov in the final.
Other Azerbaijani fighters Sayyad Dadashov (54kg) and Mahammad Mammadov (80kg) gained bronze medals of the tournament.
Female fighters Patimat Abakarova and Farida Azizova bagged bronzes for Azerbaijan in the 53kg and 67kg weight categories respectively.