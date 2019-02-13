Azerbaijani taekwondo fighters win 4 medals at WT President's Cup in Antalya
Azerbaijani fighters have claimed four medals at the 4th World Taekwondo President's Cup - European Region (G-2) 2019 held in Antalya, Turkey, AZERTAC reports.
Milad Beigi Harchegani won silver in the men`s 80kg event. Gashim Magomedov (58kg), Ramin Azizov (87kg) and Radik Isayev (87kg) snatched bronze medals.
Azerbaijani taekwondo fighters will next vie for medals at the Turkish International Open Tournament on February 15-16.
