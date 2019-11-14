Azerbaijani taekwondo fighters win three bronze at 2019 Korean Ambassador’s Cup
Azerbaijani fighters have grabbed three medals, including two golds and one bronze at the 2019 Korean Ambassador's Cup Taekwondo World Championship held in Muju, Republic of Korea, AZERTAC reported.
Sayyad Dadashov (51kg) and Yashar Mammadli (63kg) secured gold medals, while Riyad Shiraliyev (55kg) grabbed bronze.
