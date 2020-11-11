Azerbaijani, Turkish defense ministers meet in Baku (PHOTO/VIDEO)
A meeting between Azerbaijani Defense Minister, Colonel General Zakir Hasanov and Turkish National Defense Minister Hulusi Akar was held on November 10, Azerbaijan’s Defense Ministry told News.Az.
The meeting took place at the Central Command Post of Azerbaijan’s Defense Ministry.
During the meeting, the issues of Azerbaijani-Turkish bilateral military cooperation were discussed.