Azerbaijani, Turkish energy ministers meet in Baku

  • Economics
Azerbaijan’s Minister of Energy Parviz Shahbazov on Friday met with Turkiye’s Minister of Energy and Natural Resources Fatih Donmez, News.Az reports.

The meeting focused on the Trans-Anatolian Gas Pipeline (TANAP), the Azerbaijani minister wrote on Twitter.

"My Turkish colleague and I discussed TANAP, the product of our unity and brotherhood, and our energy agenda," Shahbazov noted.

Fatih Donmez arrived in Baku to take part in the 8th Ministerial Meeting of the Southern Gas Corridor Advisory Council.


News.Az 

