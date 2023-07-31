Azerbaijani, Turkish foreign ministers hold expanded meeting
Azerbaijan’s Foreign Minister Jeyhun Bayramov held an expanded meeting with his Turkish counterpart Hakan Fidan with the participation of delegations from both countries in Ankara on Monday, the Foreign Ministry said on Twitter, News.Az reports.
The top Azerbaijani and Turkish diplomats discussed issues on the agenda of multifaceted cooperation between the two countries.
FM Bayramov, who is on an official visit to Ankara, first held a one-on-one meeting with his Turkish counterpart Hakan Fidan.