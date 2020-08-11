Yandex metrika counter

Azerbaijani, Turkish foreign ministers hold meeting in Ankara

Azerbaijan`s Foreign Minister Jeyhun Bayramov has met with his Turkish counterpart Mevlut Cavusoglu in Ankara.

The meeting then continued in an expanded format with the participation of delegations.

The sides had a broad exchange of views over many aspects of the bilateral cooperation agenda, as well as regional and global issues.


News.Az 

