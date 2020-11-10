Yandex metrika counter

Azerbaijani, Turkish foreign ministers hold phone talk

Azerbaijani, Turkish foreign ministers hold phone talk

Azerbaijani Foreign Minister Jeyhun Bayramov on Tuesday held a phone conversation with his Turkish counterpart Mevlut Cavusoglu, the Azerbaijani Foreign Ministry told News.Az.

Cavusoglu warmly congratulated Jeyhun Bayramov and the entire Azerbaijani people on the victory [in Nagorno-Karabakh conflict], and stressed that Turkey shares this joy of brotherly Azerbaijan.


