Azerbaijani, Turkish foreign ministers hold phone talk
- 10 Nov 2020 11:54
- 22 Jan 2026 03:37
- 154476
- Politics
Azerbaijani Foreign Minister Jeyhun Bayramov on Tuesday held a phone conversation with his Turkish counterpart Mevlut Cavusoglu, the Azerbaijani Foreign Ministry told News.Az.
Cavusoglu warmly congratulated Jeyhun Bayramov and the entire Azerbaijani people on the victory [in Nagorno-Karabakh conflict], and stressed that Turkey shares this joy of brotherly Azerbaijan.