Azerbaijani U23 wrestlers bring home 7 medals from European Championships
- 11 Jun 2018 08:48
- 22 Jan 2026 03:37
Azerbaijani wrestlers have brought home a clutch of seven medals including two golds from U23 Senior European Championships in Istanbul, Turkey.
Gold medals came from Islam Abbasov and Shamil Subairov in the men’s 87kg and 97kg divisions respectively,
Afgan Khashalov and Anvarbay Dalgatov claimed silvers in the men’s 57kg and 65kg weight classes respectively, while Murad Mammadov (60kg), Murad Suleymanov (79kg) and Eltun Vazirzada (82kg) bagged bronze medals.
