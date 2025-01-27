Azerbaijani wrestler triumphs at international tournament in Bulgaria
Azerbaijani wrestler Murad Hagverdiyev. Photo: Azerbaijan Wrestling Federation
Azerbaijani wrestler Murad Hagverdiyev made history by winning a gold medal at the International Tournament Dan Kolov - Nikola Petrov in Varna, Bulgaria.He triumphed in the men’s 65kg weight division, News.az reports, citing the Azerbaijan Wrestling Federation.
Earlier, fellow Azerbaijani athletes also shone in the competition: Sadig Mustafazade (92kg) secured a silver medal, while Jeyhun Allahverdiyev (61kg) earned a bronze.